Von Siegfried Gerdau

Einblicke in eine "süße Kultur"

AUSSTELLUNG Im Museum in der Hohen Schule heißt es: "Plätzchenduft liegt in der Luft"

HERBORN "Plätzchenduft liegt in der Luft" - und zwar im Stadtmuseum in Herborns Hoher Schule. Das ist zumindest der Titel einer Sonderausstellung, mit der der Geschichtsverein an die Tradition der bürgerlichen Weihnachtsbäckerei erinnern will.

Copyright © mittelhessen.de 2015