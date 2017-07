Eine 350-Tonnen-Brücke hebt langsam ab

VERKEHR Fußgänger soll ab Dienstag wieder den direkten Weg von und zu Dillenburgs Innenstadt nehmen können

DILLENBURG Verspätet hat in der Nacht zum Sonntag das Anheben der Hohlbrücke in Dillenburg begonnen. Ein Lager in der Rampe auf der Innenstadtseite bereitete überraschend Probleme, was zu einer ungeplanten Verzögerung im Ablauf führte.

