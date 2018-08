Von Walter Lutz

Eine Achterbahn für Allendorf

Freizeit Lego-Bautage in der Mehrzweckhalle / 300 000 Bausteine verbaut

HAIGER-ALLENDORF Ein Hochhaus mit über 50 Stockwerken in Allendorf? Kein Problem für die vielen Kinder, die in der vergangenen Woche die Lego-Bautage in der Mehrzweckhalle miterlebten.

