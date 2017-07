Von Nina Paeschke

Eine Tote und ein Tagebuch

KRIMINALITÄT Ehepaar Haust über die Frau im grünen Minikleid und das Geschehen 1967

Driedorf-Roth Der 21. April 1967 ist ein Tag, der das Leben im Westerwalddörfchen Roth verändert: An jenem Freitag wird in der Nähe des Ortes die Leiche einer jungen Frau gefunden. Hans-Peter Haust und seine Frau Angelika erinnern sich an die Ereignisse vor 50 Jahren.

