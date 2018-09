Einfach mal abschalten

Internetfähige Musikspieler, mobile Rechner aller Art, Mobilfunkgeräte - all das dürfen und sollen die Teilnehmer zwar mitbringen, doch bereits am ersten Abend werden sie gemeinschaftlich vergraben - für die nächsten drei Tage sind die Teilnehmer "offline", also ohne Zugriff auf diese Daten, Kontakte und Neuigkeiten, die sie täglich begleiten.

Veranstalter der Aktion ist eine große deutsche Frauenzeitschrift aus Hamburg mit der Initiative "Deutschland entspann dich".

"Die Verantwortlichen sind auf uns zugekommen, haben uns besucht und gesagt, das wäre der perfekte Platz für ein solches Camp, nach Veranstalterangaben das erste in Deutschland", erklärt Sanni Diesner, die mit ihrem Mann Manfred Köhnlein das Outdoor-Zentrum betreibt.

"Da der Netzempfang im Wald ohnehin nicht so gut ist, schalten bei uns viele auch mal unfreiwillig ab", sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Mobil sind die Teilnehmer des Camps aber dennoch: Vom 22. August (Freitagnachmittag) bis Sonntagmittag (24. August) bietet das Outdoor-Zentrum Lahntal ein Programm mit Entspannung und Bewegung in der freien Natur.

Im Wald ist der ein oder andere schon mal unfreiwillig offline

Das heißt: Begrüßung am Lagerfeuer, Grillbüffet (auch vegetarisch), Übernachtung in Tipis oder unter freiem Himmel in Hängematten, Schweige-Spaziergang mit Tieren, Bogenschießen, Kanutour auf der Lahn, Yoga im Wald, Teamspiele, Meditation, Kochen am offenen Feuer, Entspannen im Wald, Abendessen mit Gitarrenspieler und eine Nachbetrachtung sind geplant.

- Die Teilnahme kostet 199 Euro pro Person inklusive zwei Übernachtungen, Frühstück, Mittag- und Abendessen und Teilnahme an allen Aktionen.

Verbindlich anmelden kann sich jeder Erwachsene (auch Paare) per E-Mail an mk(at)outdoor-zentrum-lahntal.de. Mehr dazu im Netz: www.deutschland-entspann-dich.de.

Verlosung

Wir verlosen in Zusammenarbeit mit dem Outdoor-Zentrum Lahntal zwei Plätze in Deutschlands erstem „Offline-Camp“, das das Zentrum mit einer großen deutschen Frauenzeitschrift veranstaltet.

Dazu müssen sie zunächst online gehen: Wer teilnehmen will, schreibt bis zum 10. August eine E-Mail mit dem Stichwort „Offline-Camp“ und den eigenen Kontaktdaten an redaktion.dp(at)mittelhessen.de. Die Gewinner werden in der Zeitung veröffentlicht.