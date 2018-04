Eisenteil fliegt in Windschutzscheibe: Fahrerin unverletzt

Die in Remscheid lebende Seniorin war am Mittwoch um 13 Uhr auf der Autobahn 45 Richtung Hanau unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Dillenburg und Herborn-West, nahe einer Baustelle, flog ein Eisenteil zunächst auf ihre Motorhaube und anschließend in die Windschutzscheibe - genau in Höhe der Fahrerin.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Sicherungsbügel eines Autotransporters handelt, der aus dem Gegenverkehr auf den Polo flog.

Hinweise nehmen die Polizisten unter Telefon (06033) 70430 entgegen. (red)