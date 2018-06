Elektrisches Gerät löst Schmorbrand aus

Wie die Brandbekämpfer auf Anfrage mitteilten, hatten zwei Rauchmelder den Alarm ausgelöst. In einem Wirtschaftsraum im dritten Obergeschoss des Krankenhauses war ein elektrisches Gerät in Brand geraten und hatte für eine erhebliche Rauchentwicklung gesorgt. Die Einsatzkräfte konnten eingreifen, bevor es in dem Raum zu einem offenen Feuer kam.

Die Einsatzkräfte setzten drei sogenannte Rauchschutzvorhänge ein, um eine Ausbreitung des Qualms in den Flur und in die angrenzenden Patientenzimmer zu verhindern. Die Stromzufuhr des Gerätes wurde abgeschaltet.

„Für Patienten bestand zu keiner Zeit Gefahr“, sagte Florian Brandenburger, der Pressesprecher der Dillenburger Feuerwehr. Um verrauchte Räume lüften zu können, hätten zwei Patienten in andere Zimmer verlegt werden müssen. Der knapp einstündige Einsatz habe in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Krankenhauses und dessen Haustechnikern stattgefunden. Die Wehr war mit 35 Leuten und sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Wie Stefanie Mohr, die Pressesprecherin der Lahn-Dill-Kliniken, auf Anfrage mitteilte, handelte es sich bei dem defekten Gerät um einen so genannten Beckenspüler. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr sei kein weiterer Sachschaden entstanden. Der Klinikbetrieb sei nicht beeinträchtigt worden. (hk)