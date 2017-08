Elf Bands legen richtig los

FREILUFTKONZERT ESV Herborn lädt zum vierten "Greenrock"-Festival ein

Herborn „Kommen, feiern und Spaß haben“ – so lautet das Motto für das vierte „Greenrock“-Festival, das der Eisenbahner Sportverein (ESV) Herborn am Freitag und Samstag kommender Woche, 25. und 26. August, an der Herborner Grillhütte ausrichtet.

