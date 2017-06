Elf Verletzte im Jobcenter nach Reizgas-Attacke

Von Maike Wessolowski

Hintergründe der Tat noch unklar

Kurz bevor die Messe "Lebensart" in der Wilhelmstraße eröffnet wird, kam es zu einem Großeinsatz der rettungskräfte: Reizgas wurde im Jobcenter versprüht. (Foto: A. Mäde)

DILLENBURG Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr am Freitag gegen 9 Uhr in der Dillenburger Wilhelmstraße: Jemand hat Reizgas freigesetzt und Menschen verletzt, lautete die Meldung an die Einsatzleitstelle des Lahn-Dill-Kreises.



Feuerwehr und Rettungswagen rückten aus, die Polizei sperrte den Zugang zum Jobcenter des Lahn-Dill-Kreises ab. Elf Menschen sind durch den Einsatz des Gases – nach Einschätzung der Feuerwehr handelt es sich um Pfefferspray – verletzt worden. Über die Hintergründe der Tat und auch über den Täter ist zurzeit noch nichts bekannt. Die Feuerwehr lüftete die Räume, die Verletzten wurden alle vor Ort behandelt.