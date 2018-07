Elfjähriger verunglückt mit Quad

Wie der Schüler an das Fahrzeug gekommen ist, stehe noch nicht fest, sagte Guido Rehr, der Sprecher der Polizeidirektion Lahn-Dill in Dillenburg. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauerten noch an.

Überschlag nach Fahrt in den Graben

Fest steht dagegen, dass der Elfjährige mit dem Quad am Freitagabend gegen 21.15 Uhr auf der Hüttenstraße von der Kläranlage in Richtung Stadt unterwegs war, als er aus bisher nicht bekannten Gründen mit dem vierrädrigen Motorrad nach rechts von der Straße abkam.

Das Quad fuhr in einen Graben und überschlug sich, wobei der Junge sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde in die Kinderklinik nach Siegen transportiert. (w)