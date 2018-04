Von Jörg Weirich

Erbarmen, zu spät: Die „Rodgaus“ komme'

Freizeit Das Musikprogramm fürs Herborner Sommerfest steht / Ausweitung auf Sonntag

Herborn „Ei Gude Wie?“, „Die Hesse komme“, „Volle Lotte“ oder auch „Ein frauenfeindliches AC/DC-Stück“ – wer in Hessen aufgewachsen ist, wird diese Hits kennen. Am 28. Juli kann man sie live in Herborn hören: Die „Rodgau Monotones“ sind der Topact beim 37. Sommerfest.

