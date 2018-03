Erhält Haiger heute den Zuschlag für den Hessentag?

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will heute in Wiesbaden verkünden, wer den Zuschlag für den Hessentag 2022 bekommt. Passend dazu reist Haigers Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) heute mit einer Delegation nach Wiesbaden. Die Stadt hatte sich um die Ausrichtung des Hessentags ab 2020 beworben und dazu voriges Jahr die Unterlagen an die hessische Staatskanzlei übergeben.

Das Landesfest findet dieses Jahr in Korbach statt, 2019 in Bad Hersfeld, 2010 in bad Vilbel und 2021 in Fulda.

Im Lahn-Dill-Kreis fand der Hessentag zuletzt in Herborn (2016) und Wetzlar (2012) statt. (jli)