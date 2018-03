Erste Hilfe für die Seele leisten

Gerufen wird sie von der Einsatzleitung. Der diensthabende Notfallseelsorger kümmere sich dann um die Menschen – sei es ein Patient, ein Angehöriger oder eine Rettungskraft, erklärt der in Eibelshausen lebende Hoppe. Im zurückliegenden Jahr hatte das Team der ökumenischen Notfallseelsorge Lahn-Dill 90 Einsätze.

Die Notfallseelsorge Lahn-Dill besteht seit 1998. Sie will eine „Erste Hilfe für die Seele“ gewährleisten. Pfarrer Eberhard Hoppe ist hauptamtlich seit 2010 mit einer halben Stelle als Koordinator für die Notfallseelsorge tätig.

Notsituationen aushalten und den Menschen mit Feingefühl helfen

In diesem Jahr werden Heike Grüner (Wetzlar-Garbenheim), Frank Heimann (Dillenburg-Manderbach), Horst Heinzel (Eschenburg-Eibelshausen), Reinhart Henseling (Dillenburg), Katja Köpper (Herborn) und Klaus Zörb (Hüttenberg-Weidenhausen) in den Dienst als Notfallseelsorger eingeführt. Sie haben erfolgreich den „Grundkurs Notfallseelsorge“ mit elf Abendterminen und zwei Wochenenden absolviert.

„Ich habe Zeit“, beschreibt Heike Grüner ihre Motivation. Die pensionierte Diplom-Psychologin möchte ihre Fähigkeiten so einsetzen, „dass andere etwas davon haben.“ Zu dieser Entscheidung beigetragen hat bei der 69-Jährigen auch ein persönliches Erlebnis: „Als meine Mutter im Krankenhaus starb, war ein Seelsorger sehr einfühlsam für meinen Vater da.“

Klaus Zörb, in der Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim (Herzzentrum) tätig, hat sich nach einem Perspektivwechsel gesehnt. „In der Klinik bin ich in einer Art geschützten System, wenn ich mit den Menschen zu tun habe“, sagt der 50-Jährige, der als Baukirchmeister in seiner evangelischen Kirchengemeinde ehrenamtlich arbeitet und darüber hinaus den Sanitätsdienst der Freien evangelischen Gemeinde Deutschland leitet. „Mir hat einfach noch etwas gefehlt und ich wollte quasi 'auf die andere Seite’ gehen.“

Vielen Menschen fällt es schwer, extreme Notsituationen zu ertragen. Da ist dann professionelle Distanz nötig. „Ich kann es aushalten“, weiß Heike Grüner: „Manchmal ist es besser, nichts zu sagen. Manchmal ist es wichtig, jemanden einfach festzuhalten. Andere wieder möchten keine Berührung. Dafür braucht man ein Gespür“, erklärt die Seelsorgerin. „Ich führe jetzt mit Betroffenen ganz andere Gespräche“, sagt Klaus Zörb, der auch beruflich schon Todesnachrichten überbracht hat, beispielsweise nach einer Reanimation. „Als Notfallseelsorger gehe ich dann nicht nach zehn Minuten weg, sondern bleibe einfach für die Menschen da.“

Die Einsätze laufen in der Regel je über sieben zusammenhängende Tage. Manchmal gibt es in dieser Zeit keinen einzigen Anruf. Oder es kommen gleich zwei an einem Tag. Den Einsatzplan koordiniert Eberhard Hoppe. Er hat für die Bereiche Nord und Süd im Lahn-Dill-Kreis seit 2009 eine Pfarrstelle für Notfallseelsorge von 50 Prozent Dienstumfang beim Evangelischen Dekanat an der Dill inne und ist gleichzeitig Verbandspfarrer im Evangelischen Gemeinschaftsverband Herborn. Auch die Leitung der Grundkurse, in denen es um Themen wie Trauerformen, Schockreaktionen, Schweigepflicht oder Gesprächsführung in Krisen geht, fallen in Hoppes Aufgabenbereich.

Mitmachen bei der Notfallseelsorge können nicht nur interessierte Pfarrer. „Auch Diakone, Pastoral- und Gemeindereferenten, Prädikanten und Ehrenamtliche, die geeignet sind, um den Einsatz für „Erste Hilfe für die Seele“ in unserer Region sicher zu stellen, sind herzlich willkommen“, wirbt Pfarrer Hoppe für neue Interessierte. „Tritt der Notfall ein und kommt der Anruf von der Einsatzleitung, kontaktieren wir als Notfallseelsorger zuerst die zuständige Pfarrperson“, erklärt Jürgen Ambrosius (Biskirchen), Synodalbeauftragter der Evangelischen Kirchenkreise Braunfels und Wetzlar, die korrekte Vorgehensweise.

Der nächste Jahresgottesdienst ist am Mittwoch, 28. Februar. Dann werden die sechs neuen Notfallseelsorger in ihr Amt eingeführt. Der ökumenische Gottesdienst in der Katholischen Herz-Jesu-Kirche in Dillenburg beginnt um 18 Uhr und steht unter dem Titel „Wo geh ich hin?“. (red)