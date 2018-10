Es wird wieder um die Wette gedichtet

Kultur 15. Herborner Poetry Slam am Sonntagnachmittag in der „KuSch“ / Sechs Wortkünstler treten an

Herborn 5. Mai 2013. An diesem Tag fand der erste „Scheunen-Slam“ in der Herborner „KulturScheune“ statt. Am kommenden Sonntag, 4. November, wartet ab 17 Uhr nunmehr die bereits 15. Auflage des ganz besonderen Dichterwettstreits auf die Besucher.

