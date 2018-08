Von Christoph Weber

Fachwerkhaus wird abgerissen

Wohnen Gebäude am Haigerer Obertor wird zur Sicherheit dem Erdboden gleichgemacht

Haiger Die Flüchtlingsunterkunft am Haigerer Obertor zieht immer wieder Besucher an. Diese sehen dann in unmittelbarer Nähe zwei heruntergekommene Fachwerkhäuser. Das Haus Obertor 4 wird derzeit zur Sicherheit dem Erdboden gleich gemacht.

Copyright © mittelhessen.de 2018