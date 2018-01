Fahranfänger türmt nach „Abflug“

Polizei Totalschaden am BMW in Edingen / Basaltsteine verhinderten Kontakt mit einer Hauswand

Totalschaden entstand beim Ausritt eines 18-jährigen Fahranfängers in der Fleisbacher Straße in Edingen. Der 18-Jährige und sein 20-jähriger Mitfahrer machten sich nach dem Unfall zwar aus dem Staub, konnten aber „eingefangen“ werden. (Foto: J. Fritsch)

Sinn-Edingen Rund 7100 Euro Schaden hat ein 18-jähriger Fahranfänger bei einem Unfall in der Fleisbacher Straße in Edingen hinterlassen. Der junge Mann, der noch auf Probe fährt, suchte mit seinem Kumpel (20) das Weite, wurde aber wieder „eingefangen“.

Die beiden Dillkreisbewohner fuhren in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.50 Uhr aus der Edinger Ortsmitte in Richtung Fleisbach. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der 3er BMW nach rechts von der Straße ab. Sein weiterer Weg in Richtung einer Hauswand wurde durch drei jeweils rund 500 Kilogramm schwere Basaltsteine blockiert. Allerdings beschädigten Trümmerteile einen geparkten Pkw.

Die beiden jungen Männer, die den Unfall relativ schadlos überstanden, seien dann „davongetrabt“, heißt es von der Polizeistation in Herborn. Sie kamen aber nicht weit. Beim Fahrer des BMW hielten die Ordnungshüter anschließend eine weitergehende Untersuchung auf Alkoholgenuss für angebracht.

An dem BMW entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Insgesamt taxiert die Polizei den Schaden auf 7100 Euro. (cw)