Fahrgast wird bei Busunfall leicht verletzt

Nach Angaben der Polizei ist der Bus ausgangs einer schärferen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und über eine Böschung in eine Wiese gerutscht. Dabei hat sich der Bus aber glücklicherweise nicht überschlagen, sondern ist in der Wiese zum Stehen gekommen. Im Bus war außer dem Fahrer nur ein Fahrgast unterwegs. Er erlitt bei dem Unfall Hautabschürfungen am Bein, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. Das Fahrzeug musste von einem Spezialunternehmen abgeschleppt werden. (am )