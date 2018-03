Fahrräder und Roller gestohlen

Die Diebe ließen ihre Beute von einem Grundstück in der Breslauer Straße mitgehen. Die Kinderfahrzeuge hatten am Donnerstagabend vergangener Woche gegen 18 Uhr noch auf einem Weg unmittelbar an der Grundstücksgrenze zur Straße hin gelegen. Am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr fiel der Diebstahl auf. Es handelt sich um ein neongrünen 18-Zoll-Jugendrad mit silberfarbener Aufschrift, ein älteres, dunkelrotes Kinderrad mit blauem Lenker und rotem Kettenschutz sowie einen blauen Tretroller mit gelbem Lenker der Marke "Pucky". Den Wert der Beute schätzt die Bestohlene auf rund 100 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Dillenburg unter Telefon: (02771) 9070.