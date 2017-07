"Falko" fliegt in die Freiheit

TIERE Ehrenvolle Aufgabe für den RP

HERBORN-UCKERSDORF Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich hat am Donnerstag den Tierpark Herborn in Uckersdorf besucht. Zwei Stunden hatte er sich für den Rundgang Zeit genommen. Am Ende entließ er einen Turmfalken in die Freiheit.

