Falscher Arzt heilt mit Fantasie

Theaterstück „Dellerlecker“ spielen Molière und gastieren erstmals in der Haigerer Stadthalle

HAIGER Die Theatergruppe „Dellerlecker“ präsentiert Molières „Der Arzt wider Willen“ – ein Lehrstück der besonderen Art. Die Premiere findet am Sonntag, 19. November, ab 20 Uhr in der Stadthalle (Goethestraße) in Haiger statt.

Copyright © mittelhessen.de 2017