Von Siegfried Gerdau

Feiern wie in Bayern

fest Ausgelassene Stimmung beim Herborner Wiesnfest / Frühschoppen am Sonntag

Herborn Volles Zelt, ausgelassene Stimmung, unterhaltsames Programm: Am Sonntag ist der erste Durchgang des Herborner Wiesn­fests zu Ende gegangen. Am kommenden Wochenende geht das Wiesnfest in die zweite Runde.

Copyright © mittelhessen.de 2018