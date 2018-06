Feinst-Staub ist eine große Gefahr

AAK-Vorsitzende Marianne Stock hat gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen Manuel C. Dönges, Juana Hoffmann und dem Webdesigner Heinz Flick im Herborner „Haus der Vereine“ die in Teamarbeit entstandene Website vorgestellt. Professor Dr. med. Hans Schweisfurth, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, Allergologie, Schlafmedizin, Medikamentöse Tumortherapie, Umweltmedizin und Rehabilitationswesen, begleitete dies Veranstaltung fachlich.

Als Direktor des Cottbuser Pulmologischen Forschungsinstitut ist er eine international anerkannte Kapazität und befasst sich auch mit der Entstehung von Treibhausgasen und Luftschadstoffen und damit zusammenhängenden Erkrankungen wie Asthma, Rhinosinusitis, chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, Lungenkarzinom, Atemwegsinfektionen und Lungenfibrose.

Schweisfurth: Einbau von Filtern in Dieselfahrzeuge hilft da nicht unbedingt weiter

Unter anderem ging es ihm auch um das Dieselfahrverbot. Schweisfurth sagte, dass die Sperrung einiger stark befahrener Straßen in besonders belasteten Städten durchaus einen Sinn mache. So seien die Fein- und Feinstaubbelastungen dort unter Umständen besonders hoch und nur wenige Straßen weiter vernachlässigbar. Er machte anhand von belegbaren Zahlen deutlich, dass gerade Kinder, aber auch ältere Menschen mit Vorschädigungen, durch Feinstaubemissionen einem unvergleichbar höheren Risiko an Atemwegserkrankungen ausgesetzt seien. Der Einbau von Filtern in Dieselfahrzeuge helfe da nicht unbedingt weiter. Zwar werde Feinstaub aus den Abgasen herausgefiltert, ultrafeiner Staub jedoch verstärkt in die Umwelt geblasen.

Bei diesem Thema schloss sich der Kreis zu den immer häufiger auftretenden Allergieerkrankungen unterschiedlichster Formen. Feinst-Stäube blieben nicht „nur“ in den Lungen hängen, sondern würden über die Lungenbläschen (Alveolen) bis hin in die unterschiedlichsten Organe transportiert und seien dort unter bestimmten Voraussetzungen die Ursache für Krebserkrankungen, Herzinfarkte oder sogar Diabetes Mellitus. Besonders in den Zeiten erhöhten Pollenaufkommens müsse man zudem davon ausgehen, dass diese mit Feinst-Staub unterschiedlichster Formen besetzt seien, der dann über die Luftwege von Mensch und Tier inhaliert werde. So wie Schimmel, der im Körper allergene Reaktionen hervorrufen könne, verdiene auch der Klimawandel besondere Beachtung. Die globale Erwärmung und der damit verbundene Klimawandel würden hauptsächlich auf das Verbrennen fossiler Energieträger zurückgeführt. Die dabei entstehenden Treibhausgase und Luftschadstoffe verursachten oder verschlimmerten Lungenerkrankungen und seien oft auch die Ursache von nicht sofort erklärbaren Allergien.

Auch ein deutlicher Anstieg von Herz-Kreislauf-, Atemwegs- oder Nierenerkrankungen seien laut der Weltgesundheitsorganisation in dem Zusammenhang zu befürchten. Marianne Stock betonte, dass die Aktivitäten der AAK sich nicht mit dem Auftreten allergischer Symptomen bei Kindern erschöpfe. Man sei bestrebt, durch Aufklärung und vorbeugende Beratung Allergien erst gar nicht entstehen zu lassen.

Gemeinsam unter anderem mit einer Ökotrophologin und durch ein Internetforum, auf dem sich Menschen austauschen und Rat holen können, versuche die AAK gezielt, dieser modernen Geißel der Menschheit Paroli zu bieten.

Kontakt: Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind Herborn, Augustastraße 20, (0 27 72) 9 28 70, E-Mail: mitmachnetz(at)aak.de.