Feuer richtet hohen Sachschaden an

Brand Feuerwehr war in wenigen Minuten da

Dichter Rauch quoll aus der Garage in der Dillgartenstraße. Die Feuerwehr war rasch zur Stell und konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohngebäude verhindern. (Foto: Heller)

Sinn Beim Brand einer Garage in Sinn ist am Samstagabend erheblicher Sachschaden entstanden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war in wenigen Minuten zur Stelle.