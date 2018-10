Feuerwehren retten Menschen aus der „brennenden“ Halle

Sicherheit Driedorfer Löschtrupps proben für den Ernstfall

Driedorf-Waldaubach Da galt es schnell und umsichtig zu handeln: „Brennende“ Lagerhalle und „vermisste“ Personen in Waldaubach. So lautete das Einsatzstichwort, als am Samstag die Driedorfer Feuerwehren alarmiert worden sind.

