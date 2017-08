Filmgenuss an einem lauen Sommerabend im Park

KULTUR Viele Fans sehen in Herborn "Willkommen bei den Hartmanns"

HERBORN Vielen Filmfans ist die Verlegung der neunten Herborner Open-Air-Kinonacht im Herborner Stadtpark gerade recht gewesen: Hatte das miese Wetter am Freitag noch für eine Absage der Veranstaltung gesorgt, so konnten sie am Montagabend den Erfolgsstreifen „Willkommen bei den Hartmanns“ an einem lauen Sommerabend genießen.

