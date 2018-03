Von Holger-Jörn Becker-von Wolff

Flamme des Glaubens weitergeben

KIRCHE Neujahrsempfang von Dekanat und Diakonischem Werk im Herborner Schloss

Herborn „Die Reformation von 1517 lässt sich feiern – nicht triumphal, aber durchaus mit Dankbarkeit.“ Das hat Dr. Klaus Douglass in Herborn beim 12. Neujahrsempfang des evangelischen Dekanats und des Diakonischen Werkes an der Dill am Freitag in Herborn gesagt.

Copyright © mittelhessen.de 2016