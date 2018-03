Flohmarktsaison in der Littau hat begonnen

Freizeit Angesichts der widrigen Wetterbedingungen waren Angebot und Nachfrage noch recht gering

Herborn Am Sonntag ist auf dem Flohmarkt am Parkplatz oberhalb der Herborner Pumpenfabrik in der Littau die Saison der „überflüssigen Raritäten“ eröffnet worden. Wie das Wetter, so war auch das Aufgebot der Standbetreiber sehr verhalten.

Copyright © mittelhessen.de 2018