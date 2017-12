Florian Brachtendorf gibt sein Debüt

Kultur Orgelmatinee in der „Herz Jesu“-Kirche

DILLENBURG Debüt in Dillenburg: Florian Brachtendorf, Bezirkskantor für den Rheingau in der Pfarrei „Heilig Kreuz“aus Geisenheim, hat zum ersten Mal an der Klais-Orgel in der katholischen Pfarrkirche „Herz Jesu“ aufgespielt.

