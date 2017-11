Foreigner treten  bei „KulturPur“ auf

Musik Kultband spielt am 21. Mai in Lützel

Hilchenbach-Lützel Sie sind eine der bekanntesten Bands der 1980er Jahre. „Wer in seinem Leben noch nie über einen Foreigner-Song gestolpert ist, hat wahrscheinlich die meiste Zeit in einer Tonne oder in der Sahara gelebt“, meint das Musikportal laut.de .

Foreigner spielt am Pfingstmontag, 21. Mai, beim internationalen Musik- und Theaterfestival „KulturPur“. „Nach Gary Moore und den Simple Minds kommt nun erneut eine Rock-Legende auf die Ginsberger Heide“, freuen sich Kulturbüroleiter Jens von Heyden und Landrat Andreas Müller.

Foreigner sorgten mit über 75 Millionen verkauften Alben und 16 Top-30-Hits für einige der wohl beständigsten Rock’n’Roll-Hymnen. Mit Balladen wie „I Wanna Know What Love Is“ oder „Waiting For A Girl Like You“ füllten sie rund um den Globus die Arenen genauso wie mit „Cold As Ice“, „Urgent“ oder dem legendären „Jukebox Hero“.

Karten für ihr Konzert gibt es ab Samstag, 2. Dezember, um 10 Uhr im Siegener Kulturhaus Lÿz, auf www.kulturpur28.de und unter der Tickethotline (0 18 03) 74 26 54. (red)