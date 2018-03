Frau Lohmann gackert Klartext

Ei, guude. Wie darf ich Sie denn ansprechen?

Huhn: Frau Lohmann. So heißt nämlich meine Rasse.

Gut. Also, Frau Lohmann. Bald ist Ostern. Alle wollen Eier. Sind Sie jetzt besonders im Stress?

Frau Lohmann: Ostern ist mir völlig egal. Ich lege jeden Tag ein Ei und manchmal auch mal keins. Ostern hin, Ostern her. Wissen Sie, eine Henne wie ich legt etwa 260 Eier im Jahr.

Braune oder weiße?

Frau Lohmann: Meine Eier sind braun. Die Farbe ist genetisch vorherbestimmt. Das hängt mit der Rasse zusammen. Übrigens: Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Farbe der Federn und der Farbe der Eier. Es gibt weiße Hühner, die legen braune Eier, und braune Hühner, die legen weiße Eier. Vielmehr hängt die Farbe mit den Ohrscheiben zusammen. Das sind die Lappen unter dem Ohr. Sind die Ohrscheiben farbig, legt ein Huhn meist braune Eier. Sind sie weiß, dann sind auch die Eier weiß. Haben Sie das verstanden?

Ähm, ja. Aber egal, ob braun oder weiß: Warum bringt der Osterhase die Eier – und nicht das Osterhuhn?

Frau Lohmann: Das weiß ich auch nicht. Ich habe mich deshalb auch schon bei der Gewerkschaft beschwert. Wir machen die ganze Arbeit, und der Hase erntet den Ruhm (gackert aufgeregt). Wahrscheinlich kam das so: Weil Hasen im Frühjahr viele Junge bekommen, ist der Hase Symbol für Fruchtbarkeit und Leben. Warum daraus allerdings ein Eier bringender Hase geworden ist – das verstehe, wer will. Ich jedenfalls nicht. Aber ich bin ja auch nur ein dummes Huhn.

Wirklich?

Frau Lohmann: Nein, natürlich nicht. Das habe ich nur so dahingegackert.

Sie haben ja hier einen sehr schönen Hühnerstall. Sieht alles sehr ordentlich aus. Mit wie vielen, ähm, Kolleginnen leben Sie hier zusammen?

Frau Lohmann: Wir sind 250 Hühner. Und zehn Hähne.

Es gibt also nicht nur einen Hahn im Korb? Was machen denn die Männer bei so vielen Frauen?

Frau Lohmann: Na, sie passen auf uns auf. Und notfalls verteidigen sie uns auch, damit uns der blöde Fuchs nicht holt. Ober der Habicht. Und damit das klar ist: Zum Eierlegen brauchen wir den Hahn nicht. Der sorgt nur für die Befruchtung der Eier, damit daraus Küken schlüpfen können.

Verstehe. Ansonsten klappt das Zusammenleben? Ist es nicht schwierig, mit so vielen Hühnern in einem Stall?

Frau Lohmann: Ihnen kann ich es ja sagen: Manchmal gibt es schon Streit. Aber dann geht jedes Huhn einfach in eine Ecke des Stalls, und schon ist die ganze Sache wieder vergessen. Wissen Sie, wir Hühner sind sehr sozial. In Gruppen fühlen wir uns wohl. Wir haben über 30 verschiedene Laute, mit denen wir uns unterhalten können. Wir können Mitgefühl zeigen und Eifersucht entwickeln. Manche von uns schließen sogar Freundschaften untereinander.

Interessant. Heißt das, Sie sitzen den ganzen Tag auf der Stange und tratschen – Verzeihung: gackern?

Frau Lohmann: Nein, natürlich nicht. Ich spiele, renne, flattere, picke und scharre gerne und genieße es, ein ausgiebiges Sonnenbad zu nehmen. Ansonsten ist für mich nur eines wichtig: Essen. Spätestens nach sechs Stunden ohne Essen hab’ ich wieder Hunger.

Was steht denn so auf dem Speiseplan?

Frau Lohmann: Alles. Ich mag Gras, Körner, Würmer, Schnecken und Insekten.

Lecker. Sie essen also den ganzen Tag. Und wie sieht es mit dem Schlafen aus? Gehen Sie mit den Hühnern ins Bett?

Frau Lohmann: Ich gehe dann ins Bett, wenn es dunkel wird. Ganz einfach. Und dann schlafe ich wie Dornröschen: Hühner haben nämlich einen so genannten REM-Schlaf. Das heißt, wir können träumen.

Und? Wovon träumen Sie so, Frau Lohmann?

Frau Lohmann: Ich träume von einer Welt, in der wir Hühner endlich die Würdigung erfahren, die wir auch verdient haben. Und in der nicht der Osterhase die ganzen Lorbeeren erntet.