Freie Fahrt über dem Lützelbach

Damit ist das Projekt ein Jahr später abgeschlossen als ursprünglich geplant. Die Freude über die Freigabe für den Verkehr war offenbar auch bei dem einen oder anderen Lkw- und Autofahrer groß: Als am Donnerstag sieben Hände das symbolische Band durchschnitten, gab es ein kleines Hupkonzert von der anderen Seite der Brücke. Der Neubau in Fahrtrichtung Dortmund war bereits im Mai 2016 in Betrieb genommen worden.

Der Neubau kostet den Bund 36 Millionen Euro – und damit etwas weniger als die geschätzte Summe

Wie nötig die Arbeiten waren, machte Staatssekretär Mathias Samson vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung deutlich: „Die Ende der 1960er Jahre errichteten Brücken sind der seitdem stark gestiegenen Verkehrsbelastung, insbesondere durch den Schwerverkehr, nicht mehr gewachsen.“ Jeden Tag seien rund 54 500 Fahrzeuge zwischen der Anschlussstelle Herborn-West und Dillenburg unterwegs – darunter etwa 10 500 Lkw.

„Viele bezeichnen die A 45 auch als Königin der Autobahnen. Man muss aber sehen, dass auch eine Königin altert und nicht unverwundbar ist“, sagte Brigitta Worringen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Die Gesamtkosten fielen am Ende geringer aus als beim Spatenstich Ende 2013 gedacht: Damals wurde die Summe auf rund 39,4 Millionen Euro geschätzt. Tatsächlich kostete die Maßnahme den Bund etwa 36 Millionen Euro. „Das ist viel Geld – aber wir sind überzeugt, dass es gut angelegt ist. Es geht darum, die Standortvorteile der Region zu erhalten“, sagte Worringen, und nannte die A 45 „eine Lebensader der Wirtschaft“. Staatssekretär Samson betonte, man dürfe das Projekt aber keineswegs nur als „Bundessache“ betrachten: „Hier oben würde alles nicht so aussehen, wenn sich nicht auch regionale Akteure eingebracht hätten.“

Die neue Talbrücke ist 270 Meter lang und überspannt den Lützelbach sowie vier Wirtschaftswege in einer Höhe von maximal 48 Metern. Auf der Brückenhälfte in Richtung Dortmund wurde eine zwei Meter hohe Lärmschutzwand errichtet. Im Übergangsbereich zwischen Brücke und Straße wurden Konstruktionen in die Fahrbahn eingebaut, die wie Finger ineinandergreifen und sich ebenfalls lärmmindernd auswirken sollen.

Die rund einjährige Verzögerung hing mit witterungsbedingten Arbeiten zusammen. Vor allem steile Talflanken erschwerten den Zugang. Während der Bauarbeiten standen jeweils zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung.

22 Talbrücken auf dem hessischen Teil der A45 erneuert – drei sind abgehakt

Nachdem die Arbeiten über dem Lützelbach abgehakt sind, warten auf Hessen Mobil zahlreiche weitere Brücken. „22 Talbrücken werden erneuert, drei sind jetzt fertig“, sagte Eugen Reichwein, der Regionaler Bevollmächtigter Westhessen bei der Straßenbaubehörde ist, und spielte damit auf den abgeschlossenen Neubau der Windelbachtal- und der Ambachtalbrücke an. 2019 sollen die Talbrücken Dorlar und Münchholzhausen fertig sein.

Rund um Dillenburg dürften aber erst einmal die neusten Nachrichten für Erleichterung bei einigen Verkehrsteilnehmern sorgen.