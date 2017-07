Freude für Auge, Gaumen und Ohr

SPIEGELZELT Dillenburger Förderkreis lädt zum Tipi 3.0 auf den Schlossberg ein

Dillenburg 19 Veranstaltungen an 18 Tagen: Das Tipi am Schlossberg geht in die dritte Runde. Im nostalgischen Spiegelzelt bietet der Förderkreis Dillenburg ein anspruchsvolles Kulturprogramm; aber auch Sport und Kulinarik kommen nicht zu kurz.

Copyright © mittelhessen.de 2017