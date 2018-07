Hannelore Benz

Frühstücksservice auf der Savanne

TROCKENHEIT Auf der „Kaltenbachseite“ bei Offenbach findet das Vieh kein Futter mehr

Mittenaar-Offenbach/ Bischoffen Die Szene erinnert an eine Savanne in Kenia, aber die Tiere die dort in der Sonne stehen, sind keine Giraffen, sondern Rinder. Staubtrocken ist es auf der „Kaltenbachseite“ bei Offenbach.

