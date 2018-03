Für Tim David Weller reicht es nicht

Elijah King aus den USA gewinnt "Supersong"

Dillenburg-Oberscheld (sg). Für Tim David Weller hat es nicht gereicht: Am Montagabend gab Sony Music den Gewinner des WM-Supersongcontests bekannt. Wellers Song "Ejo Ole" konnte sich letzten Endes nicht durchsetzen. Der Sieg ging an Elijah King aus den USA und seinen Titel "Vida", der nun von Latino-Popstar Ricky Martin aufgenommen und gesungen wird und damit zur offiziellen Hymne der Fußball-WM in Brasilien wird.

