Von Siegfried Gerdau

Furioser Auftakt auf der Wiesn

Oktoberfest „Mission2Party“ heizt die Besucher für die „Dorfrocker“ richtig ein

Herborn Mit einem furiosen Auftakt hat am Freitag das 6. Herborner Wiesnfest auf dem neuen Festgelände am Walkmühlenweg begonnen. Die Plätze waren seit geraumer Zeit ausverkauft und so wunderte es nicht, dass bald nach dem Einlass das Zelt proppenvoll war.

