Gartenhütte in Seelbach brennt

Unglück Ein Baumhaussteht ebenfalls in Flammen

In Haigerseelbach hat am Donnerstagabend eine Gartenhütte gebrannt. (Foto: J. Fritsch)

Haiger-Seelbach In der Straße „Im obersten Garten“ in Haigerseelbach hat am Donnerstagabend eine Gartenhütte gebrannt. Verletzt wurde niemand.