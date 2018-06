Von Jörgen Linker

Gedenkt Dillenburg der Euthanasie-Opfer?

GESCHICHTE Tafel soll an Gräueltaten der Hirnforscher erinnern

DILLENBURG Eine Gedenktafel an der Villa Grün in Dillenburg soll an die Euthanasie-Verbrechen des Kaiser-Wilhelm-Institus für Hirnforschung während der Nazizeit erinnern. Das Institut war von 1944 bis 1949 auf dem Dillenburger Schlossberg untergebracht.

