Gefäßchirurgie neu an Dill-Klinik

„Ich freue mich sehr, dass Dr. Jörg Bindewald sich bereit erklärt hat, diesen Bereich aufzubauen. Er hat bereits in Wetzlar erfolgreich die Abteilung Gefäßchirurgie etabliert und ich bin sicher, dass er ebenso erfolgreich in Dillenburg sein wird“, erklärte Richard Kreutzer, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken. Bisher bot Dr. Bindewald in den Dill-Kliniken bereits eine monatliche Gefäßsprechstunde mit der Möglichkeit an, sich vor Ort Eingriffen zu unterziehen. „Dieses Angebot wird er nun deutlich erweitern, um die Region angemessen gefäßmedizinisch zu versorgen“, so Kreutzer.

Das Spektrum wird die Diagnostik und Therapie arterieller und venöser Erkrankungen umfassen beziehungsweise vertiefen. Außerdem werden Gefäßkomplikationen beim diabetischen Fuß oder bei offenen Beinen behandelt.

Zum Leistungsspektrum zählen unter anderem Halsschlagaderoperationen (Carotis-Chirurgie) zur Vorbeugung eines Schlaganfalls, die Diagnostik und Behandlung der Beckenschlagadern, bei Verschluss der Aorta oder der Eingeweidearterien. Darüber hinaus gehört die diagnostische Eingrenzung bei Rücken- oder Hüftschmerzen dazu, denn hier kann neben einer orthopädischen Erkrankung auch ein Arterienverschluss die Ursache sein.

Weitere Schwerpunkte werden sein: Ausschälplastiken bzw. Rekonstruktionen der Leistenschlagader zur Behandlung der Schaufensterkrankheit, Bypass-Anlagen, um eine Beinbedrohung abzuwenden sowie kombinierte Gefäßeingriffe wie offene Arterienoperation zusammen mit Ballonkatheter und Stent, sogenannte Hybridoperationen.

Beratung dienstags und mittwochs

Die Gefäßsprechstunde findet immer Dienstag und Mittwoch von 11 bis 15.30 Uhr und nach Vereinbarung statt.

Kontakt: (0 27 71) 3 96 42 09. (red)