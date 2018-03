Geldbeutel eines Freiers leer geräumt

Das Opfer verhandelte in dem Etablissement in der Langenaubacher Ortsdurchfahrt mit einer Prostituierten den Preis für ihre „Dienstleistung“ aus, anschließend zogen sie sich in ein Zimmer zurück. Zwischendurch suchten beide das Bad auf.

Als der Freier das Bordell verließ, steckten die Autoschlüssel nicht mehr – wie vorher – in der Jackentasche. Er fand ihn dann in einer der hinteren Hosentaschen. Vor dem Besuch hatte er seinen Geldbeutel im Auto zurückgelassen. Als er nun nachschaute, musste er feststellen, dass das Bargeld aus dem Portemonnaie fehlte.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Prostituierte ihr Opfer ins Bad lotste, um ihren Komplizen die Möglichkeit zu geben, die Kleidungsstücke des Kunden nach Wertsachen zu durchsuchen. Diese griffen sich den Fahrzeugschlüssel, holten sich im Wagen das Bargeld, verschlossen das Auto wieder und steckten die Schlüssel in die hintere Hosentasche des Mannes.

Autoschlüssel in der Hose statt in der Jacke

Gemeinsam mit dem Opfer gelang es der Dillenburger Polizei, die 34-jährige Prostituierte, zwei 33 und 36 Jahre alte Männer sowie eine 44-jährige Frau festzunehmen. Ihnen wirft die Polizei Bandendiebstahl vor. Die vier ungarischen Staatsbürger haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Sie verbrachten die Nacht in der Polizeistation Dillenburg und wurden nach ihren Vernehmungen und erkennungsdienstlichen Behandlungen wegen fehlender Haftgründe am nächsten Morgen wieder entlassen.

Die Polizei glaubt, dass die Bande letzte Woche nicht das erste Mal zugeschlagen hat, sondern ihre Masche bereits an anderen Opfern erfolgreich ausführte und davon profitierte, dass die Betroffenen aus Scham den Diebstahl nicht anzeigten. Die Ermittler bitten weitere Opfer, sich bei der Polizei Dillenburg unter (0 27 71) 90 70 zu melden. (red)