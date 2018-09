Gemeinsam Gemüse anbauen

Der KleiderTreff Dillenburg, eine Kooperation aus mehreren lokalen Trägern, bietet aus ihrer Heimat geflüchteten Familien eine Möglichkeit zum Gärtnern. Was früher nur ein Klamottenladen war, ist heute auch eine offene Beratungsstelle geworden. In Zusammenarbeit organisieren die evangelische und katholische Kirchengemeinde, die FeG Dillenburg sowie die Caritas, das Diakonische Werk und der DRK-Kreisverband das Angebot des KleiderTreffs.

Dorothea Garotti: „Es braucht immer Geld und jemanden, der es organisiert.“

„In allen behördlichen Belangen stehen die Träger und ehrenamtliche Helfer den Geflüchteten mit Rat und Tat zur Seite“, erklärt Dorothea Garotti, die in der ambulanten Flüchtlingshilfe des DRK tätig ist. Zusätzlich gibt es beispielsweise separate Angebote für Frauen und Kinder sowie Kurse zum Erlernen der deutschen Sprache. Gefördert durch die „Aktion Mensch“ ermöglicht das Projekt „Via Mobile“ auch die Unterstützung von geflüchteten Familien, die in abgelegeneren Ortschaften mit einem weniger ausgeprägten Angebot leben.

In einem zweiwöchigen Rhythmus findet der „mobile Beratungsservice“ bisher in Dietzhölztal, Niederscheld und Driedorf statt. Daraus entwickelte sich in Niederscheld im vergangenen Jahr ein neues Projekt. Ehrenamtliche Helfer wendeten sich an den KleiderTreff und äußerten den Wunsch nach einer Grünfläche zum Gärtnern.

Der zu diesem Zeitpunkt nicht genutzte Schulgarten schien ein passender Ort dafür zu sein. Der Kreis willigte ein und stellte die Fläche im Hof der Grundschule kostenlos zur Verfügung.

Hintergrund des Projekts im Freien sei vor allen Dingen der Gedanke, geflüchtete Familien mit Einheimischen zusammenzubringen, erklärt Dorothea Garotti. Falls Interesse bestehe, könne man sich für die Zukunft zum Beispiel auch vorstellen, Schüler aus den umliegenden Schulen in das Projekt einzubinden.

Tuncay Basel ist einer der Ehrenamtlichen, die sich in Niederscheld mit den geflüchteten Familien aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan um den Garten kümmert. Im letzten Jahr bauten die Hobbygärtner bereits eine kleine Gartenhütte und legten erste Beete an. Im Frühjahr diesen Jahres „ging es dann richtig mit der Bepflanzung los“, sagt Garotti. Den ganzen Sommer lang sei Gemüse angebaut worden und das Ergebnis lässt sich sehen. Der kleine Garten strotzt nur so vor Kürbissen, Tomaten und verschiedensten Paprika-Variationen sowie Salat, Zwiebeln und Kräutern.

„Via Mobile“ ist eine auf drei Jahre ausgelegte Aktion und läuft vorerst bis Ende 2019. „Es sind noch Kapazitäten für weitere Projekte im Kreis offen“, sagt Garotti. Das Prinzip ist einfach. „Es braucht immer Geld und jemanden, der es organisiert.“

Wer Interesse hat, bei der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe mitzuarbeiten, ist willkommen. Kontakt: Dorothea Garotti, E-Mail: dorothea.garotti(at)drk-dillenburg.de, Shaleen Bender, E-Mail: shaleen.bender(at)drk-dillenburg.de