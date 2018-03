Dorfleben

Gemeinsam für Zukunft anpacken

Dorfentwicklung Bürger können Vorschläge für Gestaltung von Merkenbach machen

Herborn-Merkenbach „Unser Dorf hat Zukunft“ – auch nach der Teilnahme am gleichnamigen Wettbewerb im vergangenen Jahr möchte der Merkenbacher Ortsbeirat an diesem Motto festhalten. Dazu gibt es am Freitag, 16. März, einen Infoabend.

