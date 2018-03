Gemeinsam sind wir Dillenburg

FÖRDERKREIS "Jammern hilft nicht, jetzt müssen alle anpacken"

Dillenburg (kaw). Kein Manuskript, kein Zettel mit Stichworten - Martin Simon brauchte am Montagabend kein Papier für seinen Rück- und Ausblick. Der Vorsitzende des Dillenburger Förderkreises hielt eine emotionale Rede, in der er zur Mithilfe aufforderte, für die Umgestaltung des Wilhelmsplatzes warb und an die Dillenburger appellierte, gemeinsam anzupacken.

