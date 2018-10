Gerettete schnell versorgen

Auf dem Gelände der Mittenaarer Johann-Heinrich-Alsted-Schule haben die Lebensretter am Samstag für den Ernstfall geprobt. Die Alarmierung erfolgte gegen 9 Uhr durch die Leitstelle.

Der in Hörbach stationierte erste Betreuungszug mit Zugführer Marius Bergmann und Führungsassistent Winfried Kube rückte unverzüglich aus. Vor Ort befanden sich bereits der stellvertretende Kreisbrandmeister Michael Pichl, Benjamin Georg, Sachbearbeiter für Zivil- und Katastrophenschutz des Lahn-Dill-Kreises, DRK-Kreisbereitschaftsleiter Oliver Scheld, Mittenaars Bürgermeister Markus Deusing sowie Hermann Steubing, Präsident des DRK-Kreisverbandes Dillkreis, mit Geschäftsführer Bruno Lehberger und weiteren Vorstandsmitgliedern.

Nach Sichtung der Räumlichkeiten durch den Zugführer in Zusammenarbeit mit dem Hausmeister der Schule, Volker Grisar, wurde in der Mensa der Aufenthaltsraum und die Registrierungsstelle eingerichtet sowie weitere Klassenräume zu Schlafräumen umfunktioniert. Unterstützt wurde die Registrierung von der Gruppe des Kreisauskunftsbüros, die die betreffenden Personen in ihr EDV-System aufnimmt.

Im Ernstfall müssen die Helfer mit allen Geräten bestens vertraut sein

Führungsassistent Winfried Kube gab Anweisung, dass Familien nach Möglichkeiten zusammenbleiben sollen. Die Gruppe Technik und Sicherheit sowie die Verpflegungsgruppe bauten indes das Zelt auf.

Marc Petri, DRK-Beauftragter für den Katastrophenschutz, berichtete, dass der Katastrophenschutz innerhalb einer Stunde 200 Personen mit einer warmen Mahlzeit versorgen kann. Parallel dazu wurden Brötchen und Getränke beschafft. Tee, Wasser und Kaffee waren bei diesen herbstlichen Temperaturen schon gefragt.

Als Grund für das ehrenamtliche Engagement der DRK-Einsatzkräfte nannte Petri den Willen, immer dann zu helfen, wenn sich Menschen in Not befinden.

Mit einer solchen Übung solle die Einsatzbereitschaft des Zuges und die Zusammenarbeit der Führungskräfte geprüft werden. Wichtig sei dabei auch das Zusammenwirken der einzelnen Gruppen. „Ziel der Übung ist es, die Abläufe für eine reale Einsatzsituation einzuüben und zu festigen“, machte Petri deutlich.

Der Umgang mit der Ausstattung und den Geräten müsse im Ernstfall von allen Helfern beherrscht werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei es, den Einsatzkräften am praktischen Beispiel die Notwendigkeit und die Leistungsfähigkeit ihrer ehrenamtlichen Arbeit darzulegen.

Im Notfall müssen die Kommunen geeignete Räume für Evakuierte bereitstellen. Die Johann-Heinrich-Alsted-Schule sei dafür ein idealer Ort.

Am Einsatzort zeigte sich, dass Führungskräfte und Helfer nach Sichtung der Räumlichkeiten die vorgefundene Situation unter Einsatzbedingungen abarbeiten konnten. Dabei blieben sie stets freundlich und gingen auf die Fragen und Wünsche der Betroffenen ein.

Marc Petri stellte die Vorreiterrolle des Landes Hessen im Zusammenhang mit dem Katastrophenschutz heraus und – dies gerade auch in Bezug auf die Ausstattung der Fahrzeuge. So verfüge auch der 1. Betreuungszeug Lahn-Dill über zwei neue Fahrzeuge.