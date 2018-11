Gerhard Kämpfer ausgezeichnet

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Bezirksvereinigung Limburg, im Schulungsraum des Feuerwehrstützpunktes Wetzlar konnte der 85-jährige Kämpfer eine Ehrung für 40-jährige Arbeit als Schiedsmann entgegennehmen.

Die Bundesvorsitzende Monika Ganteföhr und der Vorsitzende der Bezirksvereinigung, Manfred Schneider (Wetzlar), verliehen ihm zudem die Ehrenmitgliedschaft in der Vereinigung. Kämpfer war viele Jahre Stadtrat in Haiger und ist noch heute in zahlreichen Musikgruppen als Trompeter aktiv.

Für zehnjährige Arbeit als Schiedsfrau wurde die 64-jährige Birgit Bach (Dietzhölztal-Mandeln) geehrt. Die ehemalige Mitarbeiterin der Geschäftsstellen der Zeitungsgruppe Lahn-Dill ist nicht nur in ihrer Heimatgemeinde als Schiedsfrau tätig, sondern ist seit zehn Jahren Mitglied im Vorstand der Bezirksvereinigung sowie seit vier Jahren im Herausgeberbeirat der Mitgliederzeitschrift des Bundesverbandes. (red)