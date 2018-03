VON HANNELORE BENZ

Gericht ahndet Kinderporno-Besitz

PROZESS 21 Monate Knast auf drei Jahre Bewährung

Dillenburg. Zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, deren Verbüßung für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird, hat das Dillenburger Schöffengericht am Dienstag einen 32-jährigen Facharbeiter aus einem Dillenburger Stadtteil verurteilt. Den Vorsitz hatte Richter Michael Heidrich. Staatsanwältin Alena Fuhrmann hatte ihn angeklagt, seit 2010 in 175 Fällen anderen zum Besitz pornografischer Schriften verholfen und solche auch in seinen Besitz gebracht zu haben.

Copyright © mittelhessen.de 2013