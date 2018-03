Von Katrin Weber

Gericht neun Monate ausgelagert

UMZUG Übergangsstandort ist das ehemalige Katasteramt in der Hindenburgstraße

DILLENBURG Das Amtsgericht Dillenburg zieht am 12. und 13. Mai in das ehemalige Katasteramt in der Hindenburgstraße. Das Gebäude in der Wilhelmstraße wird saniert. Rund 3,8 Millionen Euro investiert das Land Hessen in die Zukunft des Justiz-Standorts Dillenburg.

