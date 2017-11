Geschäfte öffnen zum Martinimarkt

Herborn Herborn bereitet sich auf zwei der besucherstärksten Tage des Jahres vor: Am Sonntag und Montag, 12./13. November, ist wieder Martinimarkt in der Stadt.

Martinimarkt bedeutet trotz sinkender Temperaturen vier Tage Rummel mit Karussells, Spiel- und Verkaufsbuden auf dem neuen Festplatz im Walkmühlenweg sowie zwei Tage Markttreiben: Von der Fußgängerzone über die Haupt- und die Konrad-Adenauer-Straße bis hinunter am Johanneum-Gymnasium vorbei in die Au bauen über 200 Händler ihre Verkaufsstände auf.

Am Sonntag ab 10 Uhr und am Montag bereits ab 8 Uhr lockt das breitgefächerte Angebot sicher wieder Tausende von Besuchern nach Herborn. Der Sonntag ist zudem ein verkaufsoffener in der Innenstadt: Ab 12 Uhr laden auch die Herborner Geschäfte zum Einkaufsbummel.

Vereine dabei und das „Tansania-Café“

Mit von der Partie sind viele Vereine und Gruppen, die Bratwurst, Steaks, Hatscheln und andere Speisen anbieten. Dazu gehört auch das beliebte „Tansania-Café“ im „Haus der Kirche und Diakonie“ am Hintersand. Am Sonntagabend gibt es zudem ein großes Feuerwerk.

Damit Fußgänger gefahrlos zwischen Altstadt und Au unterwegs sein können, ist die Ortsdurchfahrt der B 255 am Sonntag auf dem Teilstück zwischen dem Schießplatz und der Kreuzung am Amtsgericht für den Verkehr gesperrt. Am Montag ist sie aber wieder befahrbar.

Da derzeit wegen Bauarbeiten auch der Abschnitt zwischen Schießplatz und Reuterberg gesperrt ist, wird die Walther-Rathenau-Straße am Sonntag zur Sackgasse und dient lediglich als Zufahrt zu den Parkplätzen am Schießplatz. Die Umleitung zwischen Amtsgericht und Reuterberg erfolgt in beiden Richtungen über die Austraße/ L 3046, den Autobahnzubringer und die B 277.

Einige Straßen sind an beiden Tagen gesperrt

In der Innenstadt gibt es an beiden Tagen weitere Sperrungen. Nicht befahrbar sind Sandweg, Mühl- und Chaldäergasse, Schloßstraße ab „Hartmann’s“, Korn- und Holzmarkt sowie der untere Teil der Hauptstraße.

Die Stadt bittet auswärtige Besucher, unbedingt den Parkplatzbeschilderungen zu folgen. Außerdem gibt es zwischen Herborn und seinen Stadtteilen einen Buspendelverkehr. Eine Fahrt kostet einen Euro, für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist sie kostenlos. Der Stadtbusverkehr fährt an den beiden Markttagen nur eingeschränkt. (red)