Von Jenny Berns

Geschichte zum Anfassen

PROJEKT Kirchbergschüler bauen die "Mauer" auf Herborns Marktplatz

HERBORN "Another brick in the wall" - unter diesem Motto haben Jungen und Mädchen der Herborner Kirchbergschule am Freitagvormittag ihr Geschichtsprojekt zum Thema "Wiedervereinigung" auf dem Herborner Marktplatz vorgestellt.

Copyright © mittelhessen.de 2015