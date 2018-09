Gestüt bleibt, Hengste gehen

Das heißt aber nicht, dass alles bleibt, wie es ist: „Weil die Hengstzucht aus Dillenburg seit Jahren an Bedeutung verliert, hat sich das Land entschlossen, die Hengsthaltung im Landgestüt aufzugeben. Damit kann künftig der Reit- und Fahrbetrieb aufrecht erhalten bleiben“, sagt Ministerin Priska Hinz (Grüne). Die Stuten und Wallache in der Wilhelmstraße werden also bleiben, der eigentliche Gestütsbetrieb wird aufgegeben. Alle Arbeitsplätze in dem Landesbetrieb bleiben erhalten.

„Das ist ein guter Tag für Dillenburg“, freute sich Michael Lotz, Vorsitzender des Fördervereins und Bürgermeister. „Wir hoffen, dass die hinter uns liegende Diskussion nun die Chance für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Neuausrichtung der Arbeit des Landgestüts bietet“, sagte Lotz.

In der Diskussion um die Schließung war von Ministerin Hinz stets der Tierschutz als wichtigstes Argument angeführt worden. Hinz sagte nun zu, das Land werde für die verbleibenden Pferde die Bedingungen verbessern. „Wir haben uns entschlossen, kurzfristig für die Pferde im Landgestüt mehr Auslauf zu schaffen“, sagte die Ministerin. Für Stuten und Wallache, die im Unterschied zu den Hengsten auch in Gruppen gehalten werden können, ergebe sich die Möglichkeit eines zusätzlichen Auslaufs auf Teilen des Paradeplatzes zum Beispiel mit Hilfe von mobilen Zäunen.

Hinz sieht sich durch die vom Förderverein in Auftrag gegebenen Studien bestätigt: „Die von der Stadt vorgelegten Gutachten haben festgestellt, dass die Haltungsbedingungen der Pferde in Dillenburg in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert wurden, aber in Bezug auf die notwendige freie Bewegung der Pferde ein Handlungs- und Verbesserungsbedarf besteht. Dies untermauert die fachliche Einschätzung des Hessischen Umweltministeriums und zeigt, wie wichtig es ist, die Diskussion um das Thema Tierwohl im Landgestüt angestoßen zu haben“, erklärte die Ministerin.

Kuypers rät, die erfolgreiche Reitschule noch effizienter zu machen

Wie geht es nun weiter? Insbesondere das von dem Diplomingenieur und Architekten Eckhardt Hilker vorgelegte Gutachten macht zahlreiche konkrete Vorschläge, wo und wie mehr Auslauf für die Pferde geschaffen werden könnte. „Nun ist eine umfassende Beurteilung der verschiedenen Möglichkeiten hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit und der Kosten vor dem Hintergrund der örtlichen Besonderheiten vorzunehmen“, stellt die Ministerin fest. Insbesondere seien die Aspekte der Einhaltung der baurechtlichen Vorgaben, die Anforderungen des Denkmalschutzes sowie Immissionsschutz und Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen.

Bei den Verantwortlichen der Stadt herrscht Erleichterung angesichts der erreichten Lösung: „Die Stadt Dillenburg freut sich über den Erhalt des Gestüts“, stellte beispielsweise Stadtverordnetenvorsteher Klaus-Achim Wendel fest. Er wies noch einmal auf die Bedeutung des Erhalts der Arbeitsplätze in dem Landesbetrieb hin. Zudem sagte Wendel der Hessischen Landesregierung die Zusammenarbeit der städtischen Gremien bei den kommenden Prüfungen und der zeitnahen Realisierung der nun notwendigen Schritte zu.

Auch die Fraktionsspitzen der mitgereisten Dillenburger Parteien und Wählergruppierungen, die am Donnerstag zu einem Gespräch in Wiesbaden waren, zeigten sich über den Verlauf des Gesprächs erfreut. Wolfgang Nickel (CDU), Wilhelm Werner (SPD), Michael Schlingensiepen (FDP) und Otto Nickel (Bürger für Dillenburg) waren sich einig in der Einschätzung, „damit einen wichtigen Schritt zum Erhalt dieser jahrhundertealten Kultureinrichtung getan zu haben“.

Wegen Terminschwierigkeiten konnten die Dillenburger Grünen am Donnerstagnachmittag nicht an dem Treffen mit der Ministerin in Wiesbaden teilnehmen. Sie begrüßen aber wie alle anderen Parteien und Gruppierungen die für die Zukunft des Gestüts gefundene Lösung.

Robert Kuypers, Geschäftsführer des Pferdesportverbandes Hessen, sagte auf Anfrage dieser Zeitung: „Es ist bedauerlich, dass auf die Hengsthaltung verzichtet werden muss.“ Das Gutachten Eckhard Hilkers habe aufgezeigt, dass eine Reduzierung des Pferdebestandes nicht nötig gewesen wäre. Es hätte Platz für den freien Auslauf von 60 Pferden bestanden.

Kuypers rät dazu, die bislang sehr erfolgreich arbeitende Reit- und Fahrschule noch effizienter zu machen. Sie sei bislang mangels geeigneter Pferde manchmal an ihre Grenzen gestoßen. Deshalb sei es aus seiner Sicht sinnvoll, den Pferdebestand aufzustocken. Dazu könnten auch Hengste aus dem Deck- in den Reitbetrieb übernommen werden.

Ursula Hammann, Sprecherin für Tierschutz der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Hessischen Landtag, begrüßt die Entscheidung der Landesregierung, die Hengsthaltung aufzugeben, um damit Verbesserungen beim Tierschutz für die anderen Pferde zu erreichen.

Kurt Wiegel, agrarpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, sprach von „einem guten Kompromiss“. Es sei gut, dass Stadt und Land einen Weg gefunden hätten, das Gestüt zu erhalten und gleichzeitig den Tierschutz zu verbessern. SPD- Landtagsabgeordneter Stephan Grüger sprach von einem Erfolg für die ganze Region.