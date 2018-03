VON KATRIN WEBER

Gestüt öffnet sich für Tausende

AKTIONSTAG Hinter den Kulissen

Dillenburg (s). Das Hessische Landgestüt lädt ein - die Besucher kommen in Scharen: Gut 3000 Menschen haben am Sonntag beim "Tag der offenen Tür" hinter die Kulissen der Anlage geschaut und dabei erfahren, wie und was dort gearbeitet wird.

